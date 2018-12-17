Donanma Komutanlığı'ndaki Darbe Girişimi Davasında Dosyası Ayrılanların Yargılanması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.
Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada 25 Ekim'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra dosyalarının ayrılmasına hükmedilen 2'si tutuklu, 12'si sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Kocaeli
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonunda yapılan duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Abdullah Yörük de duruşmada hazır bulundu.
Duruşmayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da izledi. Polis
ve jandarma ekiplerinin salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, x-ray cihazları ve arama noktalarından geçirilerek salona alındı.
Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan bölümde duruşmayı takip ederken, salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmadı.
Tanıklar dinlenildi
FETÖ'nün TSK
yapılanmasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'ndaki askerlerin mahrem abisi olduğu ve "Mahir" kod adını kullandığı iddia edilen, başka bir davadan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen İbrahim Tosun
, duruşmada tanık olarak dinlenildi.
Tutuksuz sanık dönemin Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İdris Çekirdekçi'yi, babalarının arkadaş olmasından dolayı tanıdığını belirten Tosun, kendisiyle birkaç kez görüştüğünü söyledi.
Bunun örgütsel bir görüşme olmadığını, FETÖ ile bir bağının bulunmadığını ileri süren Tosun, "Örgütün TSK yapılanmasında mahrem abi olduğum iddiaları doğru değildir. Yasa dışı hiçbir işin içinde olmadım. İdris Çekirdekçi ile bir araya gelmem tamamen eski bir arkadaşımla masumane bir görüşmedir. Çekirdekçi'nin FETÖ'cü olduğuna dair bir bilgim yok." diye konuştu.
Darbe girişimi sırasında Güvenlik Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Sezgin K, İzmir Foça
Sulh Ceza Hakimliği'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlanarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı.
Tutuksuz sanıklar İdris Çekirdekçi ve Raif Pekgöz'ü tanıdığını belirten Sezgin K, darbe girişimi akşamı vatandaşların Donanma Komutanlığı merkez kapısı önünde toplandığını ve tepki gösterdiğini dile getirerek, "O akşam televizyondan ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Cumhurbaşkanının darbeye karşı halkı sokaklara davet ettiğini seyrettim. Güvenlik taburu olarak 4 tim oluşturuldu. Üssün güvenliği için kapılarda görev aldık. Birbirimizi tanımak için aramızda parola oluşturduk. Kapıda toplanan vatandaşların dağılması için hava ateş edildiğini görmedim ama silah sesleri duydum. Darbeye destek veren veya darbecilerle birlikte hareket eden personel görmedim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin sorusu üzerine tanık Sezgin K, "Telsizden, 'Bağlı askerler, Üs Hareket Merkezi'nin emrinden çıktı. Reis kod isimli dönemin Gölcük
Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayretti İmren'in emrine girdi' şeklinde anons duyduğumu hatırlıyorum." dedi.
Darbe girişiminde Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan Sait K, İskenderun
1. Asliye Ceza Mahkemesi
duruşma salonundan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanarak tanıklık yaptı.
O gece 01.00 sıralarında birliğe geldiğini ve üssün güvenliği için hazır kıta olarak görevlendirildiğini anlatan Sait K, şöyle konuştu:
"Kim darbeci kim değil, bilmiyorduk. Kimseye güvenemiyorduk. O yüzden hazır kıtada görevli arkadaşlarla aramızda parola belirledik. Hayrettin İmren'in FETÖ'cü ve darbeci olduğu konuşuluyordu. Kapıda silah sesleri duydum. Telsizden, artık emirleri Hayrettin İmren'in vereceği yönünde anons geçildi. Ancak hazır kıtada görevli askerler onun emrini dinlemedi. İdris Çekirdekçi ve Raif Pekgöz'ün darbeci olduğuna dair bir faaliyetin içinde olduklarını görmedim."
Duruşma, diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.
Kaynak: AA