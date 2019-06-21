Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Sabah saatlerinde Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince duruşmanın yapılacağı 250 kişi kapasiteli Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler hazır bulundu. Sanık yakınları ve duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, kimlik kontrolünün ardından X-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Halit Çokan ve Maliye Bakanlığı avukatı Gül Gülmez de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da takip ediyor.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği duruşma, yoklamanın ardından başladı.

Savcı, 14 sanık hakkında verdiği mütalaada, 6 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mütalaada, diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyetinin, mütalaa verilen sanıklar hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, yoklamanın ardından bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vererek, sanıkların salondan çıkarılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrar ettiğini bildirdi.

Duruşma sanıkların son sözlerinin alınmasıyla devam ediyor.

Mütalaada 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, 15 Nisan'da 14 sanıkla ilgili 16 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklardan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay O¨mer Faruk Gülbahçe ve eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 301 Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı, tutuksuz sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 351 Deniz Helikopter Filo Komutanı Kurmay Yarbay Derya Köse, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Bakım Komutanı Kurmay Albay Bülent Yakın ve darbeciler tarafından gözaltına alınan amiralleri İstanbul'a götüren askeri cezaevi nakil aracının şoförü eski uzman çavuş Mustafa Dikme hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istendi. Sanıklar Köse, Yakın ve Dikme'nin, hükümle tutuklanması talep edildi.

Savcı, "mahrem abiler" Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel ile eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu, eski Kuzey Go¨rev Grup Komutanlıgˆı Harekat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Yarbay Ali İhsan Gürler ve eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Hasan Tuncay'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan beraatini, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise cezalandırılmasını istedi.

Üniversite öğrencisi tutuksuz sanık İclal Altın hakkında ise darbeci firari amiralleri kiraladığı evde sakladığı gerekçesiyle, "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı eski Tabur Komutan Vekili yüzbaşı Hasan Taşkömür ve eski hazır kıta nöbetçi astsubayı İdris Çekirdekçi'nin tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi.

Savcı, firari sanıklar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı kurmay yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı kurmay binbaşı Levent Dündar, eski Gölcu¨k Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli istihbarat astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi silah subayı yu¨zbaşı Özkan Yıldırım, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri albay Serdar Uysal, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Mustafa Özdemir, tutuklu sanık eski tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı Metin Delebe, eski TCG Yavuz Gemisi'nin telsiz astsubayı Nurdoğan Balkaya, eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Tim Komutanı Astsubay Raif Pekgöz, tutuklu sanık binbaşı Hacı Darıcı'nin eşi Belgin Darıcı ve eski Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutan Vekili yüzbaşı Semih Aksel'in dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için tefrik edilmesini istedi.

Kaynak: AA