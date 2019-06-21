Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan ve hakkında mütalaa verilen 16 sanıktan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık da 1 yıl 8 aydan 13 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, daha önce 14 sanık hakkında verdiği mütalaaya ek olarak 2 sanık hakkındaki mütalaasını da sundu.

Sanıklardan eski Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutan Vekili yüzbaşı Semih Aksel ve eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Tim Komutanı Astsubay Raif Pekgöz'ün üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi.

Önceki celsede esasa ilişkin savunmalarını tamamlayan, haklarında mütalaa verilen 16 sanık son sözlerinin sorulması üzerine, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

"Darbeyle ilgili emir ve talimat vermedim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Kızılelma, son sözü sorulması üzerine, daha önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.

Kızılelma, 15 Temmuz akşamı herhangi bir suç işlemediğini, darbeye iştirak edici herhangi bir faaliyetinin olmadığını, darbeye destek veren herhangi bir emir ve talimat vermediğini öne sürerek şöyle konuştu:

"İddia makamının iddianamede ve mütalaada bana yönelttiği suçlamaların çoğu herhangi bir delile ve tanık ifadesine dayanmamaktadır. Bununla ilgili belgeleri mahkemeye sundum. Deniz Hava Ana Üs Komutanlığında 600'e yakın kişinin hiçbiri alınan ifadelerinde darbeye yönelik bir talimat verdiğimi söylemedi. Darbeci olduğuma dair bir şüphe içinde olmadıklarını ifade ettiler. Darbe gecesi sadece birliğimin emniyeti için bazı tedbirler aldım. Başka bir emir talimat vermedim. FETÖ üyeliğiyle ilgili hakkımda bir bilgi olmadığı gibi savcının da bu konuda mütalaasında iddiası bulunmamaktadır. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Sanıklardan, "mahrem abi" Zabit Kişi de masumiyetine inandığını belirterek, beraatini ve tahliyesini talep ettiğini aktardı.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı

Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, dava sürecini anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın "hürriyeti tahdit" suçundan beraatine karar vererek, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını hükmetti.

Diğer cezalar

Heyet, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan beraat kararı verdiği tutuklu sanıklardan "mahrem abiler" Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel'e "terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl altışar ay, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay O¨mer Faruk Gülbahçe, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı 301 Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı ve eski Kuzey Go¨rev Grup Komutanlıgˆı Harekat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Yarbay Ali İhsan Gürler'i, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl altışar ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu ve eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Hasan Tuncay'a 6 yıl üçer ay hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık İclal Altın'ı, "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, olayda işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştüğü gerekçesiyle uzman çavuş Mustafa Dikme'ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Gülbahçe, Darıcı ve Gürler'in, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla taliye edilmesini kararlaştıran heyet, Kişi ve Temel'in tutukluluk halinin devamına, Altın hakkında ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

6 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti ayrıca, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı 351 Deniz Helikopter Filo Komutanı Kurmay Yarbay Derya Köse, eski Donanma Komutanlığı Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Hasan Taşkömür, eski Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Semih Aksel, eski Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İdris Çekirdekçi ve eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Tim Komutanı Astsubay Raif Pekgöz'ün haklarındaki tüm suçlamalardan beraatine karar verdi.

19 sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti, firari sanıklar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı Kurmay Binbaşı Levent Dündar, eski Gölcu¨k Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli İstihbarat Astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yu¨zbaşı Özkan Yıldırım, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay Serdar Uysal, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Özdemir, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İsmail Kara, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı Metin Delebe, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı Nurdoğan Balkaya ve tutuklu sanık Binbaşı Hacı Darıcı'nin eşi tutuksuz sanık Belgin Darıcı'nın dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için ayrılmasına karar verdi.

Süreç

Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada, 25 Ekim 2018'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedilmişti.

Bu sanıkların yeniden yargılanmasına 17 Aralık 2018'de başlanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, 15 Nisan'da 14 sanıkla ilgili 16 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Mütalaada, sanıklar Kızılelma ile Gülbahçe, Darıcı, Köse, Yakın ve Dikme hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istenmişti. Mütalaada, diğer 8 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

(Bitti)

Kaynak: AA