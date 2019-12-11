Donanma saldırısı sonrası Suudi öğrencilerin ABD'deki askeri eğitimlerine ara verildi

ABD'de eğitim alan bir Suudi askerin Florida
eyaletinde bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da 3 kişiyi vurarak öldürmesinin ardından bu ülkede öğrenim gören 300'den fazla Suudi askeri havacılık öğrencisinin eğitim uçuşları durduruldu.
Suudi bir asker eğitim aldığı Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da cuma günü 3 kişiyi vurarak öldürdü
. Olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud telefonla görüşerek saldırıyı değerlendirdi
.