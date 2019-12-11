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Donanma saldırısı sonrası Suudi öğrencilerin ABD'deki askeri eğitimlerine ara verildi

ABD'de eğitim alan Suudi bir askerin Florida eyaletinde bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da 3 kişiyi vurarak öldürmesinin ardından bu ülkede öğrenim gören 300'den fazla Suudi askeri havacılık öğrencisinin eğitim uçuşları durduruldu.

11.12.2019 08:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:01Donanma saldırısı sonrası Suudi öğrencilerin ABD'deki askeri eğitimlerine ara verildi
ABD'de eğitim alan bir Suudi askerin eyaletinde bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da 3 kişiyi vurarak öldürmesinin ardından bu ülkede öğrenim gören 300'den fazla Suudi askeri havacılık öğrencisinin eğitim uçuşları durduruldu.

Suudi bir asker eğitim aldığı Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da cuma günü 3 kişiyi vurarak öldürdü. Olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud telefonla görüşerek saldırıyı değerlendirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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