Donar - Pınar Karşıyaka: 89-83

Pınar Karşıyaka
Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası C Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda
kulübü Donar'a 89-83 yenildi. Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Groningen
kentindeki Martini Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini, 26-18 önde geçti. Ev sahibi takım, devre arası öncesi farkı 4 sayıya (41-45) indirdi.
Pınar Karşıyaka, 3. periyodu 68-62 üstün tamamladı ancak Donar, son 10 dakikadaki etkili oyunuyla mücadeleyi 89-83 kazandı.
Pasalic 14 sayıyla Donar'ın, Henry de 21 sayıyla Pınar Karşıyaka'nın en skoreri oldu.
Pınar Karşıyaka, 5. karşılaşmasında 2. mağlubiyetini aldı. Donar ise 4. galibiyetine ulaştı.
Yıldız futbolcu önceki gece bir mekan çıkışında tam 4 güzel kadınla görüntülendi.
Hollanda,Avrupa,Pınar Karşıyaka
15 Kasım 2018 Perşembe 03:50