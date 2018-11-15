15 Kasım 2018, 03:50
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Donar - Pınar Karşıyaka: 89-83

Donar - Pınar Karşıyaka: 89-83

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Hollanda kulübü Donar'a 89-83 yenildi.



Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda kulübü Donar'a 89-83 yenildi. Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Groningen kentindeki Martini Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini, 26-18 önde geçti. Ev sahibi takım, devre arası öncesi farkı 4 sayıya (41-45) indirdi.

Pınar Karşıyaka, 3. periyodu 68-62 üstün tamamladı ancak Donar, son 10 dakikadaki etkili oyunuyla mücadeleyi 89-83 kazandı.

Pasalic 14 sayıyla Donar'ın, Henry de 21 sayıyla Pınar Karşıyaka'nın en skoreri oldu.

Pınar Karşıyaka, 5. karşılaşmasında 2. mağlubiyetini aldı. Donar ise 4. galibiyetine ulaştı.

Yıldız futbolcu önceki gece bir mekan çıkışında tam 4 güzel kadınla görüntülendi. 

Hollanda,Avrupa,Pınar Karşıyaka

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