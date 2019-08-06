Haberler» 3. Sayfa» Haber

Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti

Ukrayna'da şiddet olaylarının devam ettiği Donbas bölgesinde ayrılıkçı güçlerin bombardımanları sonucu Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti.

06.08.2019 16:10 Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti
Ukrayna'da şiddet olaylarının devam ettiği Donbas bölgesinde ayrılıkçı güçlerin bombardımanları sonucu Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti.

Doğu Ukrayna'da bulunan Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas güçlerinin bombardımanları sonucunda Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti. Bu olayın devlet güçlerinin Ekim 2018 tarihinden bu yana bir gün içerisinde yaşadığı en ağır kayıplardan biri olduğu belirtildi. Doğu Ukrayna'da 2014 baharında Ukrayna ordusu ile ayrılıkçılar arasında patlak veren çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Nisan ayında göreve gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu krize son vereceği sözünü vermişti. Zelenskiy bu doğrultuda, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile tarafsız bir yerde yüz yüze görüşmeyi teklif etmişti.

Öte yandan Zelenskiy, 7-8 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. - BRÜKSEL

Ukrayna, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:20   Kilis'te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu
16:19   Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
16:18   Tarlada otlayan keçi ve koyun, hırsızların çaldığı rögar kapağından dolayı kanalizasyona düştü
16:16   Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
16:12   Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
16:10   Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti
16:07   Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu