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Doncicli Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta Houston Rockets'ı 137-123 mağlup etti.

25.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:52Doncicli Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı
Amerikan Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta Houston Rockets'ı 137-123 mağlup etti.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Son olarak Cleveland Cavaliers'ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 137-123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.
Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan Kevin Durant'tan sonraki en genç oyuncu oldu. Tim Hardaway 31, Kristaps Porzingis 23 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets'ta James Harden'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
Sonuçlar
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 123-137
New York Knicks-Brooklyn Nets: 101-103
Washington Wizards-Sacramento Kings: 106-113
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 116-104
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 134-109

Dallas Mavericks, Houston Rockets, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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