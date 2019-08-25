Haberler» Güncel» Haber

"Döndü bacı" 20 yıldır değirmen işletiyor

Sivas'ta köy sakinlerinin "Döndü bacı" olarak seslendikleri Döndü Demiray, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını öğütüyor.

25.08.2019 11:30
Sivas'ta köy sakinlerinin "Döndü bacı" olarak seslendikleri Döndü Demiray, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını öğütüyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde yaşayan Döndü Demiray, kocasından devraldığı değirmencilik mesleğini 20 yıldır sürdürüp gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Aynı zamanda hayvancılık yapan Demiray ailesinde 20 yıl önce iş yükü artınca evin reisi Fikri Demiray, eşi Döndü Demiray'dan yardım istedi. Kocasından değirmencilik mesleğini öğrenen Demiray, işi ele aldı. Mesleğin inceliklerini öğrenen köylülerin 'Döndü bacısı', o gün bu gündür değirmeni kendisi işletiyor. Demiray, değirmeni ilerleyen yıllarda oğluna devretmeyi düşünüyor.

Döndü Demiray, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Eşim 20 yıl önce bu işi yapabileceğime inanarak bana devretti. O gün bugündür yapıyorum. İlk başlarda zorlanmıştım. Şimdi ise hiç zorlanmıyorum. Köy sakinlerimizin hepsi benim babam, abim, kardeşim, ablam ve evlatlarım gibi. Kocamdan öğrendiğim bu mesleği oğluma öğretip gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum" dedi. - SİVAS

Altınyayla, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:58   (görüntülü) ABD'li askere evlatlık verilen adanalı, gerçek ailesini arıyor
11:58   MSB: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24...
11:57   "90'lar evi" görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor
11:56   Oda arkadaşıyla tartışma sırasında başını duvara çarpıp öldü
11:55   izmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf
11:55   Iğdır'da "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi
11:55   Psikiyatrist demirci: olaya şahit olan kişi sayısı arttıkça insanların sorumluluk hissi azalıyor