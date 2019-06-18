18.06.2019 17:37
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Döndü Erdemir dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Döndü Erdemir dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görürken vefat eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın anneannesi Döndü Erdemir'in cenazesi gözyaşları arasında dualarla defin edildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görürken vefat eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın anneannesi Döndü Erdemir'in cenazesi gözyaşları arasında dualarla defin edildi.

Bir süredir nefes darlığı rahatsızlığından dolayı tedavi gören Döndü Erdemir (91), aniden fenalaşınca Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Döndü Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın anneannesi Döndü Erdemir'in cenaze töreni Gaziantep'in iş, siyaset, basın ve sivil toplum dünyasını bir araya getirdi.

Gözyaşları arasında uğurlandı

Hanifi Şireci Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, CHP eski İl Başkanı Hayri Sucu ile çok sayıda işadamı, sanayici, gazeteci, Sivil Toplum Kuruluşları, oda ve dernek başkanları ile yöneticileri, dostları ve akrabaları katıldı. Döndü Erdemir, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

Ay ailesi taziyeleri Güneykent Mahallesi'ndeki Şehit Adnan Öztürk taziye evinde kabul ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
İbrahim Ay, Gaziantep, 3. Sayfa

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