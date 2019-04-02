Döndü Koymat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA KEMER belediye başkan adayı olan Döndü Koymat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA KEMER ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Döndü Koymat isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA KEMER adayı Döndü Koymat kimdir? BTP ANTALYA KEMER adayı Döndü Koymat yüzde kaç oy aldı?

Döndü Koymat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA KEMER belediye başkan adayı olarak gösterilen Döndü Koymat KEMER ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. KEMER ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Döndü Koymat adlı BTP adayı toplamda 30 adet oy sayısına ulaştı.

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