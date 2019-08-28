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Dondurma kentinin "acısı" sofraları süsleyecek

Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen coğrafi işaret belgeli "Maraş biberi"nde hasat sezonu başladı.

28.08.2019 11:42 Dondurma kentinin
Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen coğrafi işaret belgeli "Maraş biberi"nde hasat sezonu başladı.
Kentin adıyla anılan biber mevsimlik işçilerce tarlalardan toplanıyor. Pul ve toz biber olarak sofralarda yerini alacak "Maraş biberi", yemek ve kebapların vazgeçilmez acı sosu olarak biliniyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maraş biberinin aroması ve kendine has tadıyla sofraların vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi.
Bozkurt, üretilen biberlerin yaklaşık yüzde 50'sinin toz ve pul biber, diğer bölümünün ise turşuluk olarak kullanıldığını dile getirdi.
Çiftçilerin biber yetiştiriciliğinde geçmişten gelen köklü bir kültürü olduğunu anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:
"Bu yıl ortalama 10 bin dönüm alandan elde edilecek ürünle 23 bin ton toz ve pul biber üretmeyi hedefliyoruz. Arazilerimizde çiftçilerimiz hasada başladı. Yetiştiricilik noktasında bir sıkıntımız yok. İnşallah bu sene önceki yıllardan daha verimli bir yıl olur diye düşünüyoruz. Hasadın bereketli olmasını, çiftçilerimize hayırlar getirmesini diliyoruz."
"Mutfağımıza lezzet katıyor"
Üreticilerden Osman Kamalak da 20 yıldır biber üretimi yaptığını ve bu yılki verimden çok memnun olduklarını belirterek, "Bereketli topraklarımızda yetişen Maraş biberi, doğallığı ve lezzetiyle mutfağımıza lezzet katıyor." dedi.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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