Dondurmacıların sezonu sarktı

Eskişehir'de uzun süren yağışlı ve kapalı hava dönemi sebebi ile sezonu bu yıl geç açan dondurmacılar, yoğun satışlarının birkaç ay geç başladığını belirtiyorlar.



Haziran'ın sonlarına kadar süren kapalı ve yağışlı dönem sonrası havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselirken, vatandaşların yaz aylarında çok tüketilen soğuk içecekler ve yiyeceklere rağbeti artmaya başladı. Her dönem tüketilebilen, özellikle yaz aylarının en çok rağbet gören yiyecekleri arasında yer alan dondurma, sıcaklıkların artmasıyla birlikte insanların serinlemek için tercih ettikleri başlıca yiyecekler arasında yer alıyor.



Sezon geç başladı



Eskişehir'in uğrak yerlerinden Hamamyolu'nda dondurma işletmesi olan Ahmet Pehlivan, bu yıl ilkbahar sonu ve yaz başında uzun bir kapalı ve yağışlı dönem geçirdiklerini anlattı. Bunun normal zamanlarda nisan ayında başlayan dondurma satışlarını olumsuz etkilediğini belirten Pehlivan, "Dondurmaya rağbet daha önceleri nisan ayında başlardı. Ama bu sene soğuklar, yağışlar temmuza kadar devam ettiği için temmuz ayına sarktı. Bu yıl bizim için sezon geç başladı. Birkaç ay kaybımız var diyebilirim. Normalde nisan ayının sonunu doğru başlayan dondurma sezonu temmuz ayına kadar sarktı. Yağmurlar, serin havalar sebebi ile tam bir sıcak dönem yaşamadığımız için vatandaşlarımız dondurmaya pek de rağbet etmedi, satışlarımız beklediğimiz gibi geçmedi. Umudumuz temmuz, ağustos ve sıcak geçmesini beklediğimiz sonbahar mevsiminin ilk aylarında. Umarım bu açığı kapatabiliriz" dedi.



Her çeşitli dondurma tezgahlarda



Pehlivan, sütlüsünden limonlusuna, kakaolusundan kavunlusuna, çileklisine kadar birçok çeşidi olan dondurmayı müşterilerine sunduklarını anlattı. Ahmet Pehlivan, sıcaklıkların arttığı bu dönemde kakaolu ya da sütlü gibi klasik çeşitlerden ziyade en çok limonlu, çilekli, kavunlu gibi mevsim meyveleri aromalı olanlarına ilgi gösterildiğini belirtti. Sıcaklıklar arttığı sürece dondurma satışlarının da aynı oranda arttığından bahseden Pehlivan, "Satışlarımız çok şükür iyi. Sıcaklıklar arttığı sürece dondurma satışları daha fazla artıyor. Merdiven altı üretim olmayan, doğal dondurmalar her zaman sağlıklıdır. Vatandaşlarımız en çok dondurmaya rağbet gösteriyor sıcaklıklar yükselince. Tabi dondurmadan sonra en çok limonata, gazlı içecekler gibi ürünlere de yöneliyorlar" dedi.



Ahmet Pehlivan, vatandaşların doğal üretim yapan işletmelerden dondurma alışveriş yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Dondurmayı, bizim gibi sütle doğal üretim yapanlardan almalı vatandaşlarımız. Sade ve kakaoludan daha ziyade çilekli, limonlu, vişneli, karadutlu, son dönemde yeni çıkan Bodrum mandalinalı gibi mevsim meyveleri aromalılar daha fazla gidiyor sıcaklarda, daha serinletici olduğu için. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA