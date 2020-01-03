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Dondurucu soğuklar vatandaşı eve kapattı

Hakkari'de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle birçok vatandaş evlerinde kalmayı tercih etti.

03.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:52 Dondurucu soğuklar vatandaşı eve kapattı
'de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle birçok vatandaş evlerinde kalmayı tercih etti.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Eksi 7 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle çarşı merkezinin boş kalması dikkatlerden kaçmadı. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi de gelen şikayetleri anında değerlendirerek, buzlanmanın olduğu yollarda tuzlanma çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışların yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığını belirten vatandaşlar, bu nedenden dolayı çoğunluğunu çocukların oluşturduğu birçok kişinin ise gribal enfeksiyon nedeniyle hastaneye akın ettiğini belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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