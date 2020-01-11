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Dondurucu soğukta buz gibi havuza girip yüzdüler

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te bir grup vatandaş, soğuk suyuyla bilinen Altınkalbur'da havuza girdi.

11.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:10Dondurucu soğukta buz gibi havuza girip yüzdüler
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü 'te bir grup vatandaş, soğuk suyuyla bilinen Altınkalbur'da havuza girdi.
Bitlis- kara yolunda bulunan ve vatandaşların yazın serinlemek için gittiği Altınkalbur'da, bir grup vatandaş ocak ayında dondurucu soğuklara aldırış etmeden yüzmenin keyfini çıkardı.
Sabah havuz başına giderek burada ateş yakıp çay içen vatandaşlar, daha sonra havuz etrafındaki yüksek duvarların üstüne çıkarak kendilerini buz gibi suya bıraktı.
Vatandaşlardan Serdar Durer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kış yüzme şenliği" adı altında her yıl burada yüzdüklerini söyledi.
Ocak ayında suya girmenin keyfini çıkardıklarını belirten Durer, şöyle konuştu:
"Altınkalbur'un suyu ülkemizin en soğuk doğal kaynak sularından birisi. 'Karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hem de havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde yüzmenin keyfini çıkarmak ayrı bir güzel. Dünyanın değişik yerlerinde bu ve buna benzer etkinlikler yapılıyor. Bizler de ilimizde bunu yapıyoruz."
Bitlis Vadi Doğa ve Kulübü Başkanı Abidin Araboğa da "Burada 6 ay soğukla boğuşuyoruz. Arada bu tür sulara girerek vücudu alıştırmak lazım. Bizler de buna farkındalık oluşturmak amacıyla eksi derecede suya girdik." dedi.

Bitlis, Mutki, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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