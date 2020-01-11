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Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te bir grup vatandaş, soğuk suyuyla bilinen Altınkalbur'da havuza girdi.

11.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:28

Bitlis- kara yolunda bulunan ve vatandaşların yazın serinlemek için gittiği Altınkalbur'da, bir grup vatandaş Ocak ayında eksi 10 dereceli dondurucu soğuğa aldırış etmeden yüzmenin keyfini çıkardı. Sabah havuz başına giderek burada ateş yakıp çay içen vatandaşlar, daha sonra havuz etrafındaki yüksek duvarların üstüne çıkarak kendilerini buz gibi suya bıraktı.

"BÖYLE SOĞUK BİR GÜNDE YÜZMENİN KEYFİNİ ÇIKARMAK AYRI GÜZEL"

Vatandaşlardan Serdar Durer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kış yüzme şenliği" adı altında her yıl burada yüzdüklerini söyledi. Ocak ayında suya girmenin keyfini çıkardıklarını belirten Durer, şöyle konuştu:

"Altınkalbur'un suyu ülkemizin en soğuk doğal kaynak sularından birisi. 'Karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hem de havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde yüzmenin keyfini çıkarmak ayrı bir güzel. Dünyanın değişik yerlerinde bu ve buna benzer etkinlikler yapılıyor. Bizler de ilimizde bunu yapıyoruz."

"ARADA BU TÜR SULARA GİREREK VÜCUDU ALIŞTIRMAK LAZIM"

Bitlis Vadi Doğa ve Kulübü Başkanı Abidin Araboğa da "Burada 6 ay soğukla boğuşuyoruz. Arada bu tür sulara girerek vücudu alıştırmak lazım. Bizler de buna farkındalık oluşturmak amacıyla eksi derecede suya girdik" dedi.

Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler

Bitlis, Mutki, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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