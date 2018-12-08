TEZCAN EKİZLER - İzmir
'de eğlence merkezlerinin bulunduğu semtlerde tezgah açan seyyar satıcılar, dondurucu soğukta ekmek mücadelesi veriyor.
Havanın kararmasıyla Kordon, Kıbrıs Şehitleri Caddesi
ve Karşıyaka
Çarşısı'nda yerlerini almaya başlayan seyyar satıcılar, gün doğumuna kadar ailelerinin geçimini sağlamak için zorlu bir mesai harcıyor.
Kimi kamyonetin arkasında kokoreç, kimi babasından yadigar tekerlekli arabada pilav, kimi kente özgü lezzetlerden boyoz ve midye dolma satıyor.
Tezgahlarında sattıkları farklı olsa da hepsinin tek amacı alın teriyle ekmeklerini kazanmak.
Yıllardır hep aynı noktada müşterilerini ağırladıkları için kendilerini "gecenin ev sahipleri" olarak tanımlayan seyyar satıcılar, vatandaşı memnun etmek için çaba gösteriyor.
Babasından öğrendiği pilavcılığı 10 yıldan bu yana sürdüren 23 yaşındaki Şahin Oğuz, "kendini bildi bileli yaptığı bu işi çok sevdiğini" söylüyor.
Tezgahını bazen çok satış yapmamasına rağmen her gece açtığını, müşterileriyle muhabbet etmenin dahi kendisi için kazanç olduğunu anlatan Oğuz, "Ben de saatinde yemek yemek ve uyumak isterdim ama imkanlar el vermeyince bu şartlar altında yaşıyoruz. Yağmurlu
havalarda yağmurluk ve çizme giyiyorum. Soğuk havalarda biraz sıkıntı yaşıyorum." dedi.
"Bende palto yok, alıştım artık"
Dondurucu soğuğa rağmen tezgahına astığı paltosunu giymeyen 23 yaşındaki boyoz satıcısı Baran Akçakale
de sıcak soğuk demeden 8 yıldır ekmeğini gece kazandığını ifade ediyor.
Artık soğuğu hissetmediğini söyleyen Akçakale, şöyle konuştu:
"Görüyorsunuz, hepinizde palto var bende yok, alıştım artık. Ben daha soğuk günleri de gördüm. Havanın eksi 5 derece olduğu, kar yağdığı günleri de gördüm. Çok soğuk olursa paltomu giyiyorum. Ekmeğimi buradan çıkardığım için gururluyum ve mutluyum. İnsanlar eğlence merkezlerinden çıkarken bu soğukta beni görünce takdir ediyorlar. Bazen insanlar bunu saygıyla karşılayıp, yiyeceği yokken bile gelip bir tane boyoz yiyorlar. Herkese böyle bir tezgah nasip olmaz."
"Kendimi şanslı hissediyorum"
30 yaşındaki midye dolma satıcısı Sinan Abük de yaptığı işten çok mutlu olduğunu, hayatını 13 yıldır bu şekilde kazandığını söyledi.
İşini yaparken sokakta uyumak zorunda kalanları görünce kendisini şanslı hissettiğini dile getiren Abük, "Ne olursa olsun bizim gidecek bir evimiz var. Bu soğuk dışarıda kalanlar için daha büyük sıkıntı. Onlara destek verilmeli." diye konuştu.
Kokoreç ustası 58 yaşındaki Ahmet Servet Başaran da kamyonetin arkasına yaptırdığı tezgahla 14 yıldan bu yana hizmet verdiğini anlattı.
Başaran, "Rızkımızın peşindeyiz. Hayatımdan memnunum ama zor. Hayatın her tarafı zor, zoru aşmak mesele. En büyük hayalim tasarruf yaparak bir şeyler yapmak." dedi.
İzmir
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:58