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Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu

ABD'de meydana gelen bir kazada, alkollü sürücünün kullandığı otomobil 100 km hızla dönel kavşakta çim alandaki kayaya çarptı.

15.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:55Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu

ABD'de meydana gelen bir kazada, alkollü sürücünün kullandığı otomobil 100 km hızla dönel kavşakta çim alandaki kayaya çarptı. Yerden havalanan otomobil metrelerce uzağa uçtu. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay Kaliforniya'nın Long Beach kentinde meydan geldi.

Alkollü olduğu belirtilen 27 yaşındaki Marisela Ovalle isimli kadın sürücü 100 km hızla dönel kavşağa girince ortadaki çim alana daldı. Çim alandaki büyük kaya parçasına çarparak havalanan otomobil metrelerce ileriye uçtu. Yol ortasında güçlüklü duran otomobildeki kadın sürücü hafif yaralandı. Güvenlik kamerasınca an be an kaydedilen dehşete düşürün kazada, aracın çarptığı büyük kaya parçasının da araçla beraber sürüklendiği ve park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yol ortasına düştüğü görüldü.

Gürültüyü duyanların yardıma koştuğu kadın sürücü için ambulans çağırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Amerika Birleşik Devletleri, Çocuk İzleme Merkezi, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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