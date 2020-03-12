Dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yeniden yargılanan dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın, 4 ayrı suçtan beraatine karar verildi.
12.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:16
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yeniden yargılanan dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın, 4 ayrı suçtan beraatine karar verildi.
Darbecilerin sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Korgeneral Yılmaz'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının, Yargıtay 16. Ceza Dairesince esastan bozularak tahliyesinin ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Yılmaz ve avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.
Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirten Yılmaz, üzerine isnat edilen suçlardan beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Yılmaz'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatini kararlaştırdı.
Darbecilerin sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Korgeneral Yılmaz'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının, Yargıtay 16. Ceza Dairesince esastan bozularak tahliyesinin ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Yılmaz ve avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.
Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirten Yılmaz, üzerine isnat edilen suçlardan beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Yılmaz'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatini kararlaştırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : İbrahim Yılmaz, Güncel
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