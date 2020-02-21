Döner bıçaklı cinayette tutuklanan kardeşlerin yargılanmasına başlandı

BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen Kurban Bayramı'nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Burak Koç (23) ve Murathan Koç (24) kardeşlerin yargılanmasına başlandı.

Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Burak ve Murathan Koç kardeşler, bir süredir dargın oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. Sarıca, kardeşlere "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca'ya bıçak çekti. Çıkan arbedede Sarıca kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan Doğan Sarıca, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 2 kardeş, tutuklandı. Koç kardeşler ile olay anında yanlarında bulunan tutuksuz sanık Doğuhan Kıskan (23) hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kardeşler hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istenen davanın görülmesine başlandı. Duruşmada ifadeleri alınan tutuklu sanıklardan Burak Koç, olay gününü şöyle anlattı:

"Arkadaşlarımla birlikteyken, mahalleden tanıdığım Doğan Sarıca ile abimin kavga ettiğini duydum. Daha sonra araçla babamın işlettiği büfeye giderken yolda Doğan abiyi gördüm. Araçtan inerek yanına gittim ve 'Abi ne oldu, abimle neden tartıştınız?' diye sordum. O da bana, 'Kardeşim seni severim, seninle herhangi bir problemim yok ama abini buradan geçirmeyeceğim, öldüreceğim' dedi. Doğan Sarıca'nın Beşevler Camii parmaklıklarında oturduğunu gördüm. Bizi görür görmez ayağa kalktı ve belindeki döner bıçağını çıkardı, abimin üzerine yürümeye başladı. 'Doğan abi biz konuşmaya geldik' dedim. Ama o 'benim konuşacak bir şeyim yok' dedi. Abim kaçmaya başladı, Doğan abi de abimin peşinden koşuyordu. Döner bıçağıyla abimin ayağına vurdu. Abim sendeleyerek çıkmaz sokağa girdi. Döner bıçağıyla yüzüme doğru vurdu. Kendimi bir adım geri atınca bıçak sağ koluma denk geldi. Kafama doğru vurunca abim, elini uzattı. Yere düşen Doğan Sarıca ayağa kalkıp, abimin sırtına bıçakla bir defa daha vurdu. Abimin yere düşürdüğü bıçağı elime aldım ama ona vurmadım. Sarıca ile aramızda husumet yoktu hatta iki gün önce oturup çay içmiştik. Tek hayalim uzman çavuş olmaktı, kazandım ancak başımıza bu üzücü olay geldi. Kendisine rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Beraatımı talep ediyorum."

'BENİ GÖRÜR GÖRMEZ, DÖNER BIÇAĞINI ÇIKARDI'

Murathan Koç da "Beni görür görmez döner bıçağını çıkarıp, bana doğru yürümeye başladı. 'Bir olay olmasın' diye kaçmaya başladım. Doğan peşimden koşarak geldi, döner bıçağıyla hamle yaptı, yere düştüm. Kardeşim Burak geldi ve Doğan'ı tuttu. Daha sonra yere düştüler, salladığı döner bıçağı kardeşimin kafasına geliyordu. Onu korumaya çalışırken elimden yara aldım. Bıçağı Doğan'a doğru bir- iki kez savurdum. Bıçağın neresine denk geldiğini görmedim. Benden başka Doğan'a bıçakla vuran olmadı. Öldürme niyetim yoktu" diye konuştu.

Davanın tutuksuz sanığı Doğuhan Kıskan ise, "Olay sırasında Doğan Sarıca'nın bıçakla Murathan'ı kovaladığını gördüm. Herkes gibi ben de koştum. Ben engelden atladım. Kamerada bu husus net olarak görülmektedir. Olaylara müdahale etmedim. Suç işlemedim, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.