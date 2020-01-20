DÖNER KARDEŞLER SUÇ ÖRGÜTÜ SANIKLARI İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Zeytinburnu ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 12'si tutuklu 28 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Emirhan Döner, "İşlediğim bütün suçların cezasını çektim" dedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 12 tutuklu ile 16 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve şikayetçiler katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma tutuklu sanık Yunus Tatlı'nın savunma yapmasıyla devam etti.

EVİNDE CİNAYET TOPLANTILARI YAPILDI

Örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Yunus Tatlı (31) savunmasında Emirhan Döner ile internetten tanıştığını belirterek "Bana vatansever olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Sonra yüz yüze tanıştık. Emirhan Döner'in talimatıyla silah taşımaya başladım. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Beni kullandıklarını fark edince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulundum." dedi. Tatlı, ayrıca Emirhan Döner'in kendisine kadın iç çamaşırı giydirdiğini ve resimlerini çekerek internette paylaştığını öne sürdü.

EYLEMLERİNE SEMPATİ DUYDUM

Tutuklu sanık Ahmet Burak Güreler (29) ise, 2017 yılının Haziran ayında örgüte katıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Sosyal medya hesabını aktif kullanıyordum. Örgütün 2016 yılındaki eylemlerine sempati duydum. Eylemlerinde koğuş basmış, teröristlerle çatışmıştı. Dedelerinin cenazelerine de gidip Turhan ve Emirhan ile tanıştım. Eylemlerine katıldık, Bahri Örnek'in evinin önünde ateş açtık. Bahri Örnek de sonrasında karşılık verdi. Sonrasında Emirhan Döner'in işlettiği ayakkabı fabrikasında çalıştım. Bahri Örnek Emirhan'ın iddiasına göre FETÖ'cüleri koruyan ve uyuşturucu satan birisiydi. Emirhan'ın talimatıyla vurdum. Örnek'i vurduktan sonra barışmaya gittim, galiba örgütle aralarında para sıkıntısı vardı. Sonra hapse girdim, hapiste beni sahiplenmediler. Ben de hatamı anlayarak örgütten ayrıldım, sigortalı bir işe girdim. Bunlar sosyal medya şaklabanlarıdır. Amaçları sempatizan toplamaktır, biz de sempati duyduk."

HUKUKTAKİ ADI HIRSIZLIKTIR

13 yıl hapis cezasıyla hükümlü olan Ahmet Burak Güreler'e Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, "Çocukluktan başlamışsın hırsızlığa. Çocukken de kamyon kaçırmışsın" dedi. Sanık Güreler de, "Hırsızlık değil başkanım, akrabanın kamyonunu kaçırdık" cevabını verince Mahkeme Başkanı Horasan "Onun hukuktaki adı hırsızlıktır." dedi.

BÜTÜN İŞLEDİĞİM SUÇLARIN CEZASINI ÇEKTİM

Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve çeşitli suçlarla yargılanan Emirhan Döner ise, babasının 2018 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Döner savunmasında, "Bu olaya bakan emniyet ekibi ile şu an önünüzdeki dosyayı hazırlayan aynı ekip. Bu ekibin başında bir polis memuru var. Organize Şube operasyon yaptı aldı bizi. Ben bir lira karşılığında bir suç işlemedim. Adam vurdum şahsi meselemden, gittim cezaevinde yattım. Bütün işlediğim suçların da cezasını çektim. Yunus Tatlı'nın etek giydirilmiş fotoğrafları bana ulaştı. Ben gittim Yunus Tatlı'nın giydiği etek ve iç çamaşırının aynısından yaptırdım. Sosyal medyadan da kendim yapmışım gibi paylaştım. Bu şahsın ifadeleri çelişkilidir. Ben 10 aydır hücrede kalıyorum, dosya 25 bin sayfadır ben 25 kere okumuşumdur. Her şekilde savunma yaparım." dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu şahıslarla birlikte hareket eden bir çok kişinin "Kasten yaralama", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi bir çok suça karıştıkları anlatıldı.

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret","Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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Örgüt lideri Emirhan Döner'in pompalıyla ateş açması

Örgüt üyelerinin silahla ateş etmesi

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