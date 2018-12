Döner Sermaye Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:52



Türk Sağlık-Sen İstanbul 5 no'lu Şube Başkanı Oğuz Toy, "Dün döner sermaye sisteminde adaletsizlik vardı. Bugün performansa dayalı döner sermaye ücretleri 5,6 lira gibi trajikomik düzeylere indi." dedi.Toy, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanlarıyla yaptığı basın açıklamasında, performansa dayalı döner sermaye sisteminin artık içinden çıkılamaz bir hale geldiğini savundu.Bu sistemin çalışana faydasının kalmadığını öne süren Toy, "Dün döner sermaye sisteminde adaletsizlik vardı. Bugün performansa dayalı döner sermaye ücretleri 5,6 lira gibi trajikomik düzeylere indi. 'Çalışanlar çalıştıkça çok kazanacak' denildi. Muayene, ameliyat ve tüm tıbbi hizmetlerde çok büyük artışlar olmasına rağmen sağlık çalışanlarının döner sermayeleri eridi. Döner sermayelerin çalışanın alın teri olduğu ilan edildi ama her ne hikmetse kurumların yaşadığı her finansal sıkıntıda döner sermayeler kullanıldı, çalışanın hakkı başkalarına dağıtıldı." diye konuştu.Performansa dayalı döner sermaye sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Toy, çalışanın sistemin merkezine konulması gerektiğini söyledi.Çalışanların aldıkları ücretleri makul bir düzeyde tutacak ve emekliliklerinde de yansımasını sağlayacak adaletli bir sistemin yapılması gerektiğini ifade eden Toy, şöyle devam etti: Sağlık Bakanlığı bu konuya öncelik vermeli ve gerekli yasal hazırlığını bir an önce tamamlamalıdır. Şunu hiç kimse unutmasın; sağlık çalışanlarının döner sermaye ile ilgili talepleri lütuf değil haktır. Ekstra istek değil, olması gerekendir. Türk Sağlık-Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz, çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın."Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.