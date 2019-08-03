Haberler» Güncel» Haber

DÖNER USTASI, NEFES BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİN HAYATINI KURTARDI - 1

Konya'nın Ereğli ilçesinde döner ustalığı yapan Mahmut Dumlu (30), nefes borusuna ekmek kaçan ve baygınlık geçiren müşterisine yaptığı müdahale ile hayat kurtardı.

03.08.2019 18:17
DÖNER USTASI, NEFES BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİN HAYATINI KURTARDI - 1
Konya'nın Ereğli ilçesinde döner ustalığı yapan Mahmut Dumlu (30), nefes borusuna ekmek kaçan ve baygınlık geçiren müşterisine yaptığı müdahale ile hayat kurtardı.
Olay, ilçe merkezinde bulunan bir dönercide meydana geldi. Döner yemek için lokantaya gelen üç arkadaştan biri, son kalan ekmek parçasını ağzına attıktan sonra ayran içmek istedi. Bu sırada ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç aniden baygınlık geçirdi. Döner keserken olayı fark eden Mahmut Dumlu, yaptığı müdahale ile ekmeğin nefes borusundan çıkmasını sağlayıp, müşterisinin hayatını kurtardı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ereğli, Konya, Dumlu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:58   Türkiye'nin yeni televizyonu TYT TÜRK yayın hayatına başlıyor
18:57   Bursa'da ev yangını
18:57   SPOR Avrupa'nın 3 büyük kupası İstanbul Havalimanı'nda ilgi odağı oldu
18:53   35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri
18:52   GÜMÜŞHANE'DE YAYLADA DEFİLE
18:52   MERSİN YAVRU EBABİL KUŞUNA BAŞKAN KORUMASI
18:52   TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti