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Döner ustasının ilk yardımı müşterisinin hayatını kurtardı

Konya'nın Ereğli ilçesinde lokantada yediği yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan kişi, döner ustasının ilk yardımıyla kurtarıldı.

04.08.2019 21:22
Döner ustasının ilk yardımı müşterisinin hayatını kurtardı
Konya'nın Ereğli ilçesinde lokantada yediği yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan kişi, döner ustasının ilk yardımıyla kurtarıldı.
Dün ilçe merkezindeki lokantaya giden üç arkadaştan biri, dönerini yerken ayran içmek istedi. Bu sırada yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç baygınlık geçirdi.
Gencin bayıldığını fark eden döner ustası Mahmut Dumlu, müdahaleyle yiyeceğin nefes borusundan çıkmasını sağladı.
Olay ve müdahale anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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