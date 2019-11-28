Haberler » Güncel » Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci tedaviye alındı - Haber

Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci tedaviye alındı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 öğrenci, okul dışından yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

28.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:12Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci tedaviye alındı

MERSİN'in ilçesinde 5 öğrenci, okul dışından yedikleri dönerden  zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehit Ayhan Bozpınar Lisesi'nde 9'uncu sınıfta eğitim gören Aynur U., K., Dicle I., Zeynep T. ve Nadire İ., iddiaya göre okul dışındaki bir dönerciden yemek söyledi. Gelen döneri okulun yanında bulunan parkta yedikten bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle aradıkları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan öğrencilere serum takıldı. Öğrencilerin, yedikleri dönerden dolayı gıda zehirlenmesi yaşadıkları öğrenildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelerek öğrenciler hakkında bilgi aldı. Sağlık durumları iyi olan ve ayakta tedavi gören öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili araştırma yapılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Tarsus, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:41 Yüzü asitle yakılan Berfin'den mütalaa tepkisi: Benim yerimde kızınız olsaydı
17:41 TOKAT YEMEKLERİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TANITILDI
17:41 Kış yeterli yağış almazsak önümüzdeki yıl ciddi sıkıntı yaşayabiliriz 2
17:41 Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
16:00 Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
28.11.2019 17:42:27