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Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı

Beşiktaş'ta bir dönerci, yol üzerinden geçerken Arapça küfür eden biriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine dönerci döner bıçağıyla Arapça küfür eden şahsa saldırdı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılırken dönerci ise gözaltına alındı.

08.03.2020 13:45

Beşiktaş 'ta küfür ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs ile dönerci arasında kavga çıktı. Arbede sırasında yabancı uyruklu şahsı elinden bıçaklayan dönerci gözaltına alındı.

Saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi üzerinde iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs cadde üzerinde Arapça küfür etmeye başladı.

DÖNER BIÇAĞIYLA ELİNDEN YARALADI

Bunu duyan dönerci, Arapça bilen bir çalışana ne dediğini sorduğunda küfür ettiğini öğrendi. Bunun üzerine dönerci ile şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada döner bıçağıyla şahsın üstüne yürüyen dönerci, arbede esnasında onu elinden bıçakla yaraladı.

YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içerisinde kalan şahıs bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Elinden yaralı şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar peçeteyle yaptı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Vatandaşlar ise olay nedeniyle dönerciye tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Arapça küfür edilmiş, dönerci de Hataylı olduğu için ne dediğini biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Böyle bir şey olamaz, her yer kan içerisinde kaldı. Kol bölgesinden yaralı ama ciddi bir kanaması vardı. Halen daha yeri yıkıyorlar" dedi.

Olayın ardından polis ekipleri döner bıçağı ile birlikte dönerciyi gözaltına aldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı

Kaynak: İHA

Etiketler : Beşiktaş, kavga, Güncel
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