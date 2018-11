Dönerde Kalite, Lezzet ve Doğallık Sunan Torku'dan Ankara ve Konya'da Yeni Şube

20 Kasım 2018 Salı 15:36



20 Kasım 2018 Salı 15:36

Torku Doğrudan Döner'in Ankara ve Konya 'da yeni şubeleri açıldı.Gıda sektöründe 64 yıllık tecrübeye sahip olan ve 10 yıl önce ürettiği şekeri, mamul ürün haline getirip Torku markasıyla son tüketiciyle buluşturarak her geçen gün raflardaki ürün sayısını arttırıp yerini büyüten Konya Şeker 'in Panagro Tesislerinde üretilen döneri kendi işlettiği döner lokantalarında tüketici ile buluşturuyor.Tüketiciye doğal ve güvenilir et ve süt ürünleri tedarik eden Torku'nun, tanınmış döner ustalarının önerileri ve yemek tadımcılarının lezzet testinden geçirerek hazırladığı özel marinasyonlu döneri ilk olarak Karaman 'da hizmete açan Torku Doğrudan Döner kısa süre önce hizmete giren Konya Mevlana Caddesindeki şubesinden sonra Konya Zafer ve Ankara Mithatpaşa Caddesinde açtığı şubelerle büyümeye devam ediyor.Yeni mağazalarla ilgili Konya Şeker'den yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; "Torku Doğru'dan Döner lokantaları, ferah ve rahat bir ortamda yemeklerini zamana yayarak yemek isteyenlere servis döner seçeneği sunarken zamanı kısıtlı olanlara da hızlı yemek yiyebilecekleri seçeneklerle hizmet veriyor. Tüm mamul ürünlerinde olduğu gibi tüketici sağlığı ve doğallığı ile hijyeni önceleyen Torku Doğrudan Döner kalite ve lezzetten de taviz vermiyor. Kendi tesislerinde tüm aşamaları veteriner ve gıda mühendislerinin kontrolünden geçirerek üretilen etlerden özel olarak marine edilerek hazırlanan Torku Doğrudan Döner'in en büyük farklarından biri ise büyük ve küçükbaş besilerin yetiştirilme sürecinde de kontrollü üretim gerçekleştirmesi. Yeminden suyuna kadar besilerin yetiştirilmesini gözetim altında tutan Panagro, tüm süreçte veteriner kontrollerini de gerçekleştiriyor. Besiden döner tezgahına kadar kontrollü bir aşamadan geçen Torku Döner, 7/24 veteriner kontrolünde özel rasyonlu yemlerle yetiştirilen AB standardındaki çiftliklerde yetişen besilerden elde edilen etlerle döner ustaları tarafından Panagro'daki döner mutfağında hijyenik ortamda hazırlanıyor. Torku Doğrudan Döner Lokantalarında dönerin yanında servis edilen şalgam suyu, üzüm, elma suyu, kızarmış patates, bulgur pilavı, domates gibi ürünler de yine Konya Şeker'in tohumundan hasadına kadar kontrollü ürettirdiği ürünlerden yine Konya Şeker'in üretim tesislerinde üretiliyor. Dönerin yanında olmazsa olmaz olan Torku Ayran ise Panagro'nun sertifikalı üreticilerinden temin edilen üst kalite sütlerden geleneksel metotlarla Panagro Et-Süt Entegre Tesislerinde üretiliyor. Torku Doğrudan Döner'de kullanılan ve yeminden suyuna kontrollü üretim esasına dayalı besilerden elde edilen etler özel soslarla marine edilip üç gün bekletildikten sonra et döner olarak servis ediliyor. Torku Doğrudan Döner'in lezzeti doğallığından ve kalitesinden gelirken, kuzu eti de dönerin lezzetine lezzet katıyor. Tüketicilere sunulmadan önce gurmelere tattırılarak lezzet testinden geçen ve ünlü yemek ustaları ve tadımcılarının önerileri de dikkate alınarak hazırlanan Torku Döner, tüketici memnuniyetini birinci önceliği kabul ediyor. Tüm şubeleri aynı özelliğe sahip olacak şekilde konsept lokanta olarak tasarlanan Torku Doğrudan Döner Restoranları, tüketiciye nezih ve ferah bir ortamda açık mutfak özelliğiyle hizmet veriyor. Yoğun, stresli ve zamanın yetmediği modern hayatın en sağlıklı besinlerinden birisi olan döner, Torku standardıyla bambaşka bir lezzete bürünüyor. Torku Doğrudan Döner; farklı konseptiyle, sunumuyla, göz doyuran porsiyonları ve fark yaratan soslarıyla doyumsuz bir tada dönüşüyor."Torku Doğrudan Döner, doyumsuz bir tat sunuyor"Farklı bir konsept, farklı seçeneklerde sunum, doyurucu porsiyonlar ve fark yaratan soslar Torku güvencesi ile birleşince de doyumsuz bir tat ortaya çıkıyor. Üretici refahı ve tüketici sağlığını değişmez ve birbirini tamamlayan iki önceliği olarak gören Torku, tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini üretimin sürmesi kadar önemli görerek buna uygun çalışmalar ve üretim prosesleri geliştiriyor. Bu çerçevede bulgurlu döneri de eşsiz bir damak tadı olarak tüketiciye sunarken, bulgur üstü dönerle de bir fark yaratıyor. Dönerde kullanılan etler, Torku'nun kendi çiftliklerinde yetişen ve Avrupa standartlarına sahip et entegre tesislerinden geliyor. Doğru servis sıcaklığı, geleneksel döner tadı ve etinin yumuşaklığıyla özel olarak hazırlanan Torku Doğrudan Döner, yemeği karın doyurmak yerine yemek keyfine dönüştürüyor." - KONYA