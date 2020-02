Türk mutfağının en bilinen yemeklerinden olan dönere kimlik geliyor. UDOFED Başkanı Mercan, "Dönere sertifikasyon sistemini getiriyoruz, bu sistemle dönerin çiftlikten vatandaşa ulaşana kadarki sürecini tüketiciler izleyebilecek, dönerin bir kimliği olacak" dedi.



Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan vatandaşın sağlıklı döner yiyebilmesi için 2020 yılında yapacakları projeleri açıkladı. Gıda güvenliği konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden Mercan, dönere sertifikasyon sistemi getireceklerini söyledi. Mercan, "Sertifikasyon sistemiyle dönerin bir kimliği olacak. Bu sistemle dönerin çiftlikten vatandaşa ulaşıncaya kadar olan süreci vatandaşlar tarafından izlenebilecek. Döneri çiftlikten çatala kayıt altına alacağımız bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Döner sektöründe çalışanların eğitiminin öneminden de bahseden Mercan, "2020 yılında hayata geçirmeyi planladığımız projelerden biri de döner sektöründe çalışanların eğitimi. Döner sektörü çok büyük bir sektör. Projelerimiz kapsamında döner sektöründe çalışanları üniversitelerimizle birlikte bir eğitime tabi tutacağız. Dönerciler ustalık belgesi alarak çalışacak. Bu çalışmalarımız vatandaşın sağlıklı olarak dönere ulaşabilmesi açısından fayda sağlayacak" diye konuştu.



Dönerin tanıtımı açısından da çalışmalar yaptıklarını belirten Mercan, "2020 yılı içinde dünya döner zirvesi yapmayı planlıyoruz. 2020 yılında döner festivalleri yapmak için belediyelerle görüşüyoruz" şeklinde konuştu.



"İdeal tavuk döner fiyatı 100 gram için 10 lira, et döner için ise 100 gramı 15-18 lira civarı"



Piyasadaki döner fiyatlarına ve uygun olmayan döner üretim yerlerine de dikkat çeken Mercan, "Dönerin ham maddesi ettir. Bizim etlerimiz de gayet sağlıklıdır. Etlerimizi sağlıklı ortamlarda hazırlayıp tüketiciye sunmamız gerekiyor. Döner satış noktalarıyla döner üretim noktalarını birbirinden ayırma konusunda çalışmalarımız var. Döner konusunda gündeme gelen sorunları tamamen ortadan kaldıracağız. Piyasada 2 buçuk liraya tavuk döner 5 liraya et döner satıldığını görüyoruz, bunu zincir mağazalar yapıyor. Bu zincir mağazalar onaylı işletme değiller. Kepenkler kapatıldıktan sonra yerinde döner takılan yerlerdir. Bu durum dönerin itibarını bozuyor. İdeal tavuk döner fiyatı 100 gram için 10 lira, et döner için ise 100 gramı 15-18 lira civarı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA