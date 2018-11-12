Rusya
'nın desteğiyle Ukrayna
'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk
ve Luhansk
'ta seçimler tamamlandı. Seçimleri Donesk'te Denis Pushilin, Luhansk'ta ise Leonid Pasechnik kazandı. Uluslararası gözlemciler, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde Rusya'ya ait askeri güçler görülmediğini açıkladı. Gözlemciler, seçimlerin bağımsız bir ortamda gerçekleştirdiğini açıkladı.
NATO: "SEÇİMİ KABUL ETMİYORUZ" NATO ise geçtiğimiz gün Luhansk ve Donetsk'te düzenlenen seçimi tanımadıklarını duyuran bir açıklama yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, seçimlerin Minsk Anlaşması'nın ruhuna aykırı olduğu belirtilerek, "NATO 11 Kasım'da, tanınmayan ve kendileri tarafından deklare edilmiş 'Luhansk Halk Cumhuriyeti' ve 'Donetsk Halk Cumhuriyeti
'nde gerçekleştirilen seçimleri tanımıyor" ifadelerine yer verilmişti.
(İHA)
Rusya Federasyonu,Luhansk,Donetsk
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:31