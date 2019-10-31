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Donk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle eğlendiği görüntüler Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Donk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle eğlendiği doğum günü partisini gören Fatih Terim çok sinirlendirdi.

31.10.2019 10:07

Beşiktaş yenilgisi sonrasında Babel, Lemina ve Donk'un dansözlerle birlikte eğlendiği görüntüler kriz çıkarmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin zor günler yaşadığı günlerde bir de üstüne 3 futbolcunun doğum günü partisine katılması yönetimi, taraftarı ve Fatih Terim'i sinirlendirdi.

FATİH TERİM'DEN FUTBOLCULARA UYARI

Ezeli rakibe kaybedilen maçın üstünden 2 gün geçmişken partide dansöz oynatan Lemina, Babel ve Donk'un görüntüleri Terim'i adeta çıldırttı. Deneyimli teknik adam dün oyuncularıyla idman öncesinde bir konuşma yaptı.

FORMA GİYMEYEN DONK'A ÖZEL UYARI

Özellikle oğlu ameliyat olduğu için derbide forma giymeyen Donk'un dansözlerle halay çektiği görüntüler sonrasında sert bir şekilde uyarıldığı öğrenildi.

"HEP BİRLİKTE EĞLENİP EVLERE DAĞILDIK"

Galatasaraylı futbolcuların dansözlerle eğlendiği anda oyuncuların yanında olan Elif Çelik, Twitter hesabından "Dün gece İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır" yazdı.

Daha önce röportaj veren Çelik, Playboy yolculuğunu ve Hugh Hefner ile olan diyaloğunu anlatırken, Miss Bum Bum yarışmasına katılacağını da belirtmişti.

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Donk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle eğlendiği görüntüler Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Fatih Terim, Beşiktaş, Babel, Spor


YORUMLAR (14)
DEPDEP:fatih hocyı çağırsalardı mekanın sahibinde dayak yerdi
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CAN:yorumlara bak fatih hoca ama çok kişiye birşeyler bırakmış
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DOĞRUCU:parayı böyle harcarlar maça gidip bunlara para veren aptallar çok
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MEHMET:insanın doğum gününde dansöz niye oynar ne anlam ifade ediyor . . insan doğum gününü arkadaşlarıyla ailesiyle kutlar dansöz senin arkadaşınmıdır neyin nesidir kimdir nedir ne işe yaramaktadır ne fayda sağlamaktadır nolmuştur da doğum gününe çağırmaktasındır iki kalça kıvıracak diye bundan ne anlamaktasındır doğum gününde arkadaşlarınla play station oynasanız daha iyidir. arada da pasta kesilir hediyeler alırsın verirsin daha iyidir .
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ORHAN DEMİR:FATIH HOCA NASIL GITMEMIS O DA GITSEYDI FUTBOLLA BIR ILGISI YOK ZAHTEN FUTBOLDA TAT YOK BELKI ORDA EYLENIR HOCA((
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YORUMCU:dansöz gibi kıvırmayı kimden öğrendiler acaba imparatör.
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ALİ:Ali şen in kafasına rakı bardağı koyup hadi oyna vefa dediği kulübün başkanı ve ikinci başkanının mensubu olduğu şikebahçe kulübünün eziklerinden
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HERKES YOLUNDA:gs de herkesin eli cebinde kulübün parasını dansözlere takıyorlar üstelik parayı da haketmiyorlar
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ŞAMİL:Fatih Hocayı Çağırmadınız Diye Sinirlenmiş Bi Tane O. . Onada Düşerdi.
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123:maç biter taraftar üzülür sadece. futbolcu eğlenmeye gider. örnek: şekilde olduğu gibi
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