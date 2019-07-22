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Donk'tan Hasan Şaş paylaşımı

Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda 11'e 11 yapılan maçta hocası Hasan Şaş'ı sakatlayan Donk'tan Hasan Şaş paylaşımı geldi.

22.07.2019 09:31 Donk

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam eden Galatasaray, dün idmanda 11'e 11 maç yaptı. Oyuncu eksikliği yüzünden Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala da maçta forma giydi.

HASAN ŞAŞ'I YERE SERMİŞTİ

Bir pozisyonda Donk, topu kaptırdığı hocası Hasan Şaş'tan topu almak içni kayarak müdahele yaptı ancak top yerine hocasına vurdu. Şaş'ı adeta yere serdi. Bu pozisyon sonrasında kısa süreli sakatlık yaşayan Hasan Şaş daha sonra kalktı.

Donk, bu anın fotoğrafı sosyal medya hesabından "pardon hojam" diyerek paylaştı.

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Galatasaray, Avusturya, Hasan Şaş, Spor

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