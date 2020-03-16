Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, dünyada etkisini gösteren koronavirüs konusunda uyarı yaptı. Donk, takipçilerine, "Bizim sahada olduğumuza bakmayın" diye seslendi.
16.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:03
Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, koronavirüse karşı uyarılarda bulundu.
"GEREKMEDİKÇE EVDEN ÇIKMAYIN"
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Galatasaraylı futbolcu Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
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