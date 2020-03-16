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Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, dünyada etkisini gösteren koronavirüs konusunda uyarı yaptı. Donk, takipçilerine, "Bizim sahada olduğumuza bakmayın" diye seslendi.

16.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:03

Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, koronavirüse karşı uyarılarda bulundu.

"GEREKMEDİKÇE EVDEN ÇIKMAYIN"

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın

Kaynak: İHA

Etiketler : Ryan Donk, Spor

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Yorumlar (1)
ANDERSON TALİSCA:suan cındeyım gelecem ve hepınızi tek tek ucaklayacam
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