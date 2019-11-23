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Donmak üzere olan köpeğe esnaftan şefkat eli

Zonguldak'ta esnaflar soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğine sahip çıkarak mağazadan aldıkları elbiseyle üşümesini engelledi.

23.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:00Donmak üzere olan köpeğe esnaftan şefkat eli
'ta esnaflar soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğine sahip çıkarak mağazadan aldıkları elbiseyle üşümesini engelledi.
Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Deftar Sokaktaki yaşananlar görenlerin içini ısıttı. Esnaflar sokakta sahipsiz donmak üzere olan köpeğe sahip çıkarak petshopdan aldıkları köpek elbisesini giydirdi. Bu sayede köpek donmaktan kurtuldu. Ayrıca esnaflar dükkanlarında artan yemekleri köpeğe yedirerek aç kalmasını da önlediler. Esnafların bu anlamlı hareketi ise vatandaşlardan büyük takdir topladı. Esnaflar, köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu söyleyerek, "Köpek soğuktan donmak üzereydi. Bizlerde petshopdan aldığımız köpek elbisesi giydirerek üşümesini önledik. Ayrıca artık dükkanlarımızdan artan yemekleri vererek aç kalmasını önlüyoruz. Herkesin duyarlı olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.
(Emre Can Bayram/İHA)

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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