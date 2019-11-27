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Donmak üzere olan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Van'ın Erciş ilçesinde dereye düşen ve donmak üzere olan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

27.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:18
'ın Erciş ilçesinde dereye düşen ve donmak üzere olan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciş ilçesine bağlı Alkanat Mahallesi'nde dereye düşen köpek yavrularını görenler itfaiyeye verdi. Olay yerine giden Erciş Grup Amirliği ekipleri, derede mahsur kalan 6 yavruyu çıkardı. İtfaiye erleri, kurtardıkları yavrulardan ıslanan ve donmak üzere olan ikisini aracın egzozundan çıkan sıcak havayla ısıtmaya çalıştı.
Islanmayan ve sağlık durumu iyi olan 4 yavruyu ise annelerinin yanına bırakan itfaiye ekipleri, durumu kötü olan 2 yavruyu da Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.
Donmak üzere olan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

İtfaiye, Van, Güncel

Kaynak: AA


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