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Donmak üzere olan yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

14.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:17Donmak üzere olan yavru köpeklere belediye sahip çıktı
'ın ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.
Başkale Belediyesi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, sokakta soğuktan donmak üzere olan 2 köpek yavrusuna sahip çıktı.
Belediye aracıyla bulundukları yerden alınan köpek yavruları, sağlık kontrollerinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.
Başkale Belediyesi Müdür Halit Aşan, vatandaşlara teşekkür ederek, "Yavru köpekleri, belediye garajımıza getirip önce ısıttık, sonra da karınlarını doyurduk. Ardından da tedavileri için Büyükşehir Belediyemizin hayvan bakım evine gönderdik." dedi.

Başkale, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: AA

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