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Donmaktan son anda kurtarılan at sağlığına kavuşuyor

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından donmak üzereyken kurtarılan at sağlığına kavuşuyor.

17.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:15Donmaktan son anda kurtarılan at sağlığına kavuşuyor
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından donmak üzereyken kurtarılan at sağlığına kavuşuyor.

Bir süre önce Yeni Mahalle Berçelan Yaylası istikametinde ayakları donduğu için kar yığınlarının içinde ölümü bekleyen sahipsiz bir at ile karşılaşan güvenlik korucuları, durumu Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirmişti. Hemen harekete geçen Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Tekniker Fatih Çiftçi, yatalak durumdaki atı bir brandanın içinde sürükleyerek anayola kadar getirmişlerdi.

Yapılan sağlık taramasında ayakları donma tehlikesi geçiren sahipsiz at, sahiplendiği bir vatandaşın ahırında tedavi altına alınmıştı. Atın sağlık kontrollerini yapan veteriner ekipler, kendi elleri ile besleyerek sağlık durumunun ise her geçen gün iyi gittiğini belirttiler.

Sahipsiz atı kurtararak sahiplendiren belediye veteriner ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, "Soğuk kış günlerinde hayvanlara merhamet gösteren kim olursa olsun Allah katında büyük sevap işlemiş olur" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Yeni Mahalle, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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