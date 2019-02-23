Dönmez: Gaziantep Tarım Ve Hayvancılığıyla Anılmaya Başladı

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)'de düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü Milletin Efendisidir" sözünü hatırlatarak, konuşmasına başladı.

Dedesinin ve amcasının çiftçi olduğunu, onlara yardımcı olmak amacıyla okula gittiği dönemlerde yaz tatilinde hayvan otlatmaya çıktığını kaydeden Dönmez, "Hayvancılık kutsal bir meslek hiç gocunmayın. Onurla gururla yapmaya devam edin. Gaziantep sadece sanayisiyle değil son yıllarda tarım ve hayvancılığıyla da anılmaya başladı. Coğrafi ürün belgesine sahip birçok ürününüz var. Antep fıstığı bunlardan birisi. Antep fıstığını artık yurt dışındakilerde tanımaya başladı. Yurtdışından gelen misafirlerimize ikram ediyoruz bu nedir diye soruyorlar. Biz de bu bizim Antep'imizde yetişir diyoruz. Alıp götürmek istiyorlar ikram ediyoruz. Demek ki biraz daha çalışmamız lazım" dedi.

BAKANDAN KÖYLÜLERE MÜJDELER

Enerjide Gaziantep'te birçok yeniliklere imza attıklarını söyleyen bakan, şunları aktardı: "Yakın zamanda elektriklerinizde sık sık kesintiler oluyordu. Bunun iki sebebi vardı, bir enerjiniz yeterli değildi, yeteri kadar güç üretemiyordu bunları aştık. İki şebekelerimizde bazı sıkıntılarımız vardı. Yenilemek gerekiyordu, bu sıkıntıyı da aştık. Gaziantep 10 yıldır doğalgaz kullanıyor. Cumhurbaşkanımız, 'batıda ne varsa doğuda da o olacak' dedi, doğalgazı 81 ile götürdük. 15 yıl önce sadece 5 il, 50 ilçede doğalgaz kullanılırken, bugün 81 il, 510 yerleşim yerinde doğalgaz var. Köylüler, bize 'ne zaman doğalgaz gelecek' demeye başladılar. Köylülere başka bir müjdemiz var. Kendi gazını kendi üretecek bir AR-GE çalışması başlatıyoruz. Doğalgaz değil, artık köylerde biyogaz üretilecek. Çok yakın zamanda biyogaz çalışmalarına hız vereceğiz, arkadaşlar bunun üzerine çalışıyorlar. Bir diğer müjdemiz de elektrik tarifeleriyle ilgili. Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz imkânlardan elektrik alma hakkına sahiptiler. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 'Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösteren elektrik tüketen müşterilerinde aynı gruba alın' dedi. Çalıştık ve bunu yapabiliriz. Sadece tarımsal sulamada değil diğer faaliyetlerde de uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarifeden yararlanacaklar. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa sürede yararlanmaya başlayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden.

BAŞKAN ŞAHİN'İ TAKDİRLE KARŞILADIM

Gaziantep'te tarımsal alanlarda Büyükşehir'in yaptığı işleri takdirle karşıladım. Çiftçilerimizin de size olan teveccühü desteklerini gösteriyor. Gönülden yapınca gönüllere dokununca vatandaşımız, 'Sayın Başkanım değil Benim Başkanım' deniyor. Bence bunu en çok hak eden başkanlarımızdan birsiniz. Bunu halkımızın gözünden anlıyoruz. İnşallah sizin hasat zamanınız 5 yıl. Son gün yapacaksınız hasadınızı, bu çuvallar bunu gösteriyor inşallah sizin için seçim bereketli geçecek. Enerjiniz bol geleceğiniz aydınlık olsun."

ŞAHİN: TOPRAK, SU, HAVA BİZE EMANET

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, tüm Türkiye'ye örnek olan Gaziantep modelinin kader birliği modeli olduğunu bildirdi.

Şahin, "Cumhurbaşkanımızla hizmet yoluna çıkarken, 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik, 'önce insan' dedik, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik, 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' dedik, 'işçiyi çiftçiden, işçiyi işverenden ayırmayacağız' dedik, 'eşrefi mahlûkat olarak doğan herkes birinci sınıf vatandaş olacak' dedik. Bu şehir sanayi şehriyse, üretim şehriyse, ana damarımız toprağımız sayesindedir. Bugün şehrimizde gıdaya dayalı sanayi gelişmiştir. O yüzden toprağımızı korumamız lazım. Yüce mevlam toprağı bize emanet etti, suyu bize emanet etti, havayı bize emanet etti, kendi bedenimizi bize emanet etti, emanete sahip çıkmamız, torunlarımıza daha sağlıklı bir dünya bırakmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, 'savunma sanayi ne kadar önemliyse gıda güvenliği de o kadar önemlidir' diyerek tarıma ve hayvancılığa çok büyük destekler verdi. Kalkınma yerelde başlıyor, artık şehirler yarışıyor, bereketli hilalin ortasındayız, en büyük gücümüz toprağımız, kıpkırmızı bir toprağımız var. Bize dair çok özel bir bereketimiz var. Alın teriyle evine kazanç getirmek, milletin sofrasına lezzet katmak için eli nasırlı çiftçilerimiz var. O yüzden sizler bizim ana damarımızsınız. Sizler verilen desteğin en iyisine layıksınız. Hepinizle gurur duyuyorum. Tarımsal Daire Başkanlığını kurduğumuzda herkes şaşırdı, kimsenin bilgisi yoktu. Belediyenin tarımla, tohumla, süt yemiyle nasıl bir ilgisi olabilir diyenler çıktı. Çok güzel bir sistem kurduk sistemin başına işinin ehli İbrahim Yılmaz arkadaşımızı koyduk.

OĞLAKLAR ÖLÜNCE DESTEK VERMEYE BAŞLADIK

2014 yılı en kurak yılımız, toprak suyla buluşamıyor, çiftçi tohumunu alamıyor, ziraat odaları başkanları bana geldiler, 'bize tohum desteği verin' dediler. O destekle başladık, bu işe, verdiğimiz destekler büyük bir berekete dönüştü. Bugün uluslararası alanda gastronomi şehri olduysak yerel desteklerle olmuştur. Salçamızın lezzeti, sof domatesimizin kokusu, Antep biberimizin acısı olmasaydı biz bunu başaramazdık. Tam bu mevsimde oğlakların öldüğüne ilişkin bilgi geldi bana, şehri emini olmak, 2 milyonun emaneti üzerimizde, ne yapacağız? Süt yemi vermeseydik, oğlaklar erken doğuyor, ölüyordu. Çiçeği, böceği, doğadaki her şeyi korumamız lazım. Onun üzerine koyun süt yemi desteği vermeye başladık, ortaya çıkan sonucu baktığımız zaman muhteşem bir sonuç elde ettik, cumhurbaşkanımızın 'önce millet önce memleket', 'memleket işi gönül işi' söylemini biz yıllardır sizlerle birlikte yapıyoruz, gönlümüz birbirimizle, birbirimizi gerçekten çok seviyoruz. Sevmek; dert dinlemektir, birbirine yardımcı olmaktır. Toprak vatandır, toprak anadır, toprak yardır, toprak tevazudur, toprak berekettir. Toprağı işleyen çiftçiler başımızın tacıdır" dedi.

31 Mart yerel seçimlerin kendisi için bir hasat zamanı olacağını belirten Şahin, "Sizden bu bereketi, çok güçlü bir şekilde sandığa yansıtmanızı istiyorum. Cumhurbaşkanımıza, 'Gaziantep Türkiye derecesi yapacak' sözünü verdik. Gaziantep modeli sandıkta da bereketlenecek. İşçimiz, köylümüz çiftçimiz arkamızda 31 Mart'ta Gaziantep yeni bir destan yazacak" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da, Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 2 bin 800 yetiştiriciye 1400 ton koyun süt yemi dağıttıklarını bildirerek, kentte hayvancılığın geliştirilmesi için yetiştiricileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman tarafından hayvancılığa verilen destekten dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e hediye takdim edildi. Program, yetiştiricilere koyun süt yemi dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: Bültenler