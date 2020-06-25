Dönmez: "Kamuoyunun yüzde 42,6'sı binalarda enerji kimlik belgesinden haberdar değil"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans ile Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

25.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:12
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans ile Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (3)
"Enerji verimliliğine önem verilme nedenleri arasında hiç şüphesiz faturaların düşmesi, yaşam standardının yükselmesi gibi bireysel motivasyonlar ilk sırada yer alıyor"
"Yalıtım başta olmak üzere hanelerdeki enerji verimliliğini artırmak için vatandaşlarımıza sağlanacak ucuz maliyetli finansman desteği için çalışmalarımız da devam ediyor"
"Kamuoyunun yüzde 42,6'sı binalarda enerji kimlik belgesinden haberdar değil, yüzde 62,2'si ise yeterince bilgi sahibi değil" Dönmez: ’Kamuoyunun yüzde 42,6’sı binalarda enerji kimlik belgesinden haberdar değil’

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Dönmez, Güncel, Haber

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