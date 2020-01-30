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Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar

Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılarABD, (DHA) ? ABD'nin Michigan eyaletinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek donmuş suya düştü.

30.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:06
Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar
ABD, (DHA) ? ABD'nin eyaletinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek donmuş suya düştü. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde genç kız sudan çıkartıldı.
Michigan eyaletinin Harrison Township kentinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek yüzeyi donmuş suya düştü. Kızın çığlıklarını duyan bir arkadaşı hemen polisi aradı ve çevredeki iki balıkçı, genç kızı sudan çekmeye çalıştı. Yaklaşık olarak 15 dakika suyun içinde kalan genç kızın tüm vücudu uyuştuğu için başarılı olamadılar. Polisin gelmesiyle genç kız sudan kurtarıldı ve hastaneye götürüldü. Polis açıklama yaparak, insan bedeni donmuş bir suya düştüğünde, 10 dakika sonra kendini kurtaramayacak duruma geldiğini belirterek uyarı yayınladı.
Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar

Michigan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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