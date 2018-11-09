Donör ve Beyin Ölümü Konusunda Bandırma Birinci

Bandırma
Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli, "Dört yıldan beri ilçe bazında donör ve beyin ölümü konusunda ülke birincisiyiz." dedi.
Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı ile Bandırma Gazeteciler Cemiyeti
'ni ziyaret eden Şenveli, organ naklinin insanların sağlığına kavuşması açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Bu yıl hastanede 27 beyin ölümü tespit ettiklerini belirten Şenveli, " Balıkesir
'de beyin ölümü tespit etme oranı en yüksek olan hastaneyiz. Bunları hasta yakınlarına beyan ettik. Bu, Türkiye
ortalamasının çok üstünde bir olay. Zaten dört yıldan beri ilçe bazında donör ve beyin ölümü konusunda ülke birincisiyiz. İl bazındaki büyük hastanelerle yarışıyoruz." diye konuştu.
Şenveli, hasta yakınlarına organ vermenin önemini İlçe Müftülüğü görevlileri ile birlikte anlattıklarını dile getirerek, "Kadınlar için kadın, erkekler için erkek din görevlilerinden oluşan ekipler kuruldu. Şu ana kadar 10 aylık sürede 9 donör çıkardık hastanemizden." dedi.
Bandırma