Dönüş yapan araca seyir halindeki otomobil böyle çarptı
Dönüş yapan araca seyir halindeki otomobil böyle çarptı Tatvan'daki kaza anı kamerada Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası anbean kameralara yansıdı.
12.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:46
Dönüş yapan araca seyir halindeki otomobil böyle çarptı Tatvan 'daki kaza anı kamerada
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası anbean kameralara yansıdı. Bitlis-Tatvan kara yolunun Tatvan Sanayi Sitesi mevkiinde önceki gün 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının kameralara yansıyan bölümünde, Tatvan istikametinden Bitlis'e doğru seyir halinde olan bir aracın sanayi sitesine dönmek için dönüş alan diğer bir araca hızla yandan çarptığı görülüyor. Kamera açısından çıkan kazanın devamında ise sanayi sitesine dönüş yapan araca yandan çarpan araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası anbean kameralara yansıdı. Bitlis-Tatvan kara yolunun Tatvan Sanayi Sitesi mevkiinde önceki gün 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının kameralara yansıyan bölümünde, Tatvan istikametinden Bitlis'e doğru seyir halinde olan bir aracın sanayi sitesine dönmek için dönüş alan diğer bir araca hızla yandan çarptığı görülüyor. Kamera açısından çıkan kazanın devamında ise sanayi sitesine dönüş yapan araca yandan çarpan araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Dönüş yapan araca seyir halindeki otomobil böyle çarptı
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