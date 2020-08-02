Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın üçüncü gününde dönüş için yola çıkanlar tatilciler, otoyolun Kocaeli kesiminde yolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası ve Gültepe mevkisinde yoğunluk oluşturuyor.

Bölgedeki trafik akışında ise herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönüyle Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde devam ediyor.

Otoyoldaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arasında Kurban Bayramı dolayısıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar rahatlıkla seyrediyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

Dönüş trafiğine takılmak istemeyen sürücüler, otoyolun Sakarya kesiminde de akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Sapanca, Arifiye ve Akyazı gişeler mevkilerinde İstanbul istikametinde araç yoğunluğunun fazla olduğu gözlenirken, Ankara istikametinde trafik akışı normal seyrinde sürüyor.