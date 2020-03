DOOM Eternal'ın İnceleme Puanları Yayınlandı

DOOM Eternal oyununun çıkışına sayılı bir zaman kaldı. 20 Mart 2020 Cuma günü büyük buluşma gerçekleşecek. Dün itibarıyla kalkan ambargo sonrasında oyunun inceleme puanları da yayınlandı. Metacritic ortalamaları bir hayli yüksek olan DOOM Eternal, deyim yerindeyse gümbür gümbür geliyor.2016 yılında çıkan DOOM oyunun devamı olacak DOOM Eternal, dur durak bilmeyen aksiyonu ve vahşeti dünyaya taşıyacak. Şeytanların Mars sonrasında, bu defa gezegenimizi istila etmesi neticesinde pisliği temizlemek bize düşecek.Şu an için yayınlanan incelemeler genelinde Metacritic ortalaması 87/ 100. Detaya inecek olursam, PC ve Xbox One ortalamaları 90/ 100 ve PlayStation 4 ortalaması da 87/ 100 olarak seyrediyor.DOOM Eternal için yayınlanmış olan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.DOOM Eternal İnceleme Puanları3DJuegos - 9.5/ 104Players.de - 91/ 100Atomix - 95/ 100AusGamers - 9.5/ 10COGconnected - 96/ 100Critical Hit - 9.5/ 10Cubed3 - 10/ 10Cultured Vultures - 10/ 10Daily Star - 5/ 5Destructoid - 8.5/ 10DualShockers - 9.0/ 10EGM - 80/ 100Eurogamer Italy - 10/ 10Everyeye.it - 9.2/ 10Gamer.no - 9/ 10GameSpew - 10/ 10GamesRadar+ - 3.5/ 5GameStar - 88/ 100GameWatcher - 8.5/ 10GAMINGbible - 8/ 10God is a Geek - 9.5/ 10IGN - 9/ 10IGN Italia - 9.5/ 10JeuxActu - 18/ 20Jeuxvideo.com - 18/ 20Metro GameCentral - 8/ 10Millenium - 84/ 100Multiplayer.it - 8.8/ 10PCGamesN - 9/ 10PC Gamer - 94/ 100Player 2 - 83/ 100Power Unlimited - 97/ 100Press Start Australia - 10/ 10PSX Extreme - 9.0/ 10PSX-Sense.nl - 9.0/ 10Push Square - 9/ 10Shacknews - 8/ 10SpazioGames - 9.1/ 10Stevivor - 9/ 10TheSixthAxis - 10/ 10Twinfinite - 4.5/ 5Vandal - 9.5/ 10VGC - 80/ 100Windows Central - 4.5/ 5Xbox Achievements - 92/ 100XGN - 9/ 10GameSpot - 8/ 10Gamer.nl - 9/ 10Generacion Xbox - 10/ 10MondoXbox - 9.0/ 10

