Doping yapan halterci Torokhtiy'in 2012 Olimpiyatları'ndaki altın madalyası alındı

Ukraynalı halterci Oleksiy Torokhtiy, doping yaptığı gerekçesiyle erkekler 105 kiloda altın madalya kazandığı 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Oleksiy Torokhtiy'in cezalandırıldığını açıkladı.

33 yaşındaki haltercinin vücudunda, yasaklı "dehidroklormetil testosteron" maddesine rastlandı. Londra 2012'de erkekler 105 kiloda altın madalya kazanan Torokhtiy'in derecelerinin silinmesi kararlaştırıldı.

Ukraynalı sporcunun, 2009'da Avrupa 2'nciliği, 2010'da Avrupa 3'üncülüğü, 2011'de ise dünya 3'üncülüğü bulunuyor.

Kaynak: AA