04 Mart 2019, 13:30
»»

Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

Bursa'da sevgilisi ile kavga eden Fatma K., apartmanın 4'üncü katında bulunan evlerinin camından atladı. Bunun üzerine koşarak sevgilisinin yanına giden genç, "Sen ne yaptın Fatma, ölme" diye dakikalarca ağıt yaktı.

Bursa'da bir kişi, apartmanın 4'üncü katından atlayan sevgilisinin başında dakikalarca ağıt yaktı. Doğanbey TOKİ'lerde gerçekleşen olay, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Doğanbey TOKİ'lerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sevgilisi ile kavga eden Fatma K., apartmanın 4'üncü katında bulunan evlerinin camından atladı. Bunun üzerine sevgilisi koşarak aşağıya, Fatma K.'nin yanına indi.

"NE YAPTIN SEN FATMA?"

Sevgilisinin yerde yattığını gören adam hemen 112'yi aradı. 112 gelene kadar da Fatma K.'nin başında "Sen ne yaptın Fatma, ölme" diye dakikalarca ağıt yaktı.

DURUMU AĞIR

Talihsiz kadın gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fatma K.'nin sevgilisi gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Sabah, Doğanbey, Bursa, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (6)
NEYSE: Ne yalan söyleyeyim çok üzüldüm inşallah rabbim acil şifalar verir kimse büyük konuşmasını kinamasin herkesin bacısı var olmasada yarin bi gün kızı olur başına gelir kişi kınadığını yasamadan ölmezmiş nett
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HEP AYNI SENARYO: Ahlaki ve inanç enkazına dönmüş bir milletten bahsediyoruz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
PİSİKOLOK: Aile ici sitted şiddetli geçimsizlik. Sonuç kız kendini çözümü dışarıda arıyor dışarıdan da aynı tepki gelince sonuç...
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
İNSANLİK ALEMİ: eyy gencler kirmayin birbirinizi her ne olursa olsun lütfen kirmayiniz birbirinizi bu dünya fanidir acel geldiginde hepimiz gidecegiz
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
JÜL SEZAR: bırkac gun sonra ıntıhar degıl sevgılısı attı olucak. el clasıco
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz