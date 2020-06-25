Dördüncü kattan beton zemine düşen kadın yaralandı

Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düşen kadın ağır yaralandı.

25.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:21
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.S.F, Sav beldesi Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evinin penceresinden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan kadın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye sevk edildiği sırada kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen S.S.F'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dördüncü kattan beton zemine düşen kadın yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Isparta, Güncel, Haber

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