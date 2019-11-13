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Dördüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen genç kız ağır yaralandı.

13.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:09
'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen genç kız ağır yaralandı.
Rıfkı Başkaya Caddesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Dilek Ç. (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden, binanın altında bulunan pasajın terasına düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dilek Ç, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dördüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Doğubeyazıt, Polis, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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