Dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
KONYA - Konya
'da dördüncü katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olay, merkez Selçuklu
ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük
Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 10 katlı Safir
Sitesinin dördüncü katında oturan 63 yaşındaki Müberra Aşcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Binadan birinin düştüğünü görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 63 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA