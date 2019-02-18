18 Şubat 2019, 19:10
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Dördüncü Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybettiKONYA - Konya'da dördüncü katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da dördüncü katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 10 katlı Safir Sitesinin dördüncü katında oturan 63 yaşındaki Müberra Aşcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Binadan birinin düştüğünü görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 63 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA


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