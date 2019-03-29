Dördüncü Kez Anne Olmak İçin Gözlerinden Vazgeçti

Kaynak: DHA

BURSA'da kısmi görme engelli olan Arzu Güneş (39), 4'üncü çocuğuna sahip olma kararı aldı. Doktorların doğum sırasında gözlerini tamamen kaybedeceği uyarısına rağmen tekrar hamile kalan Güneş, "Annelik muhteşem bir duygu. Anlatılacak bir şey değil. Çok büyük bir aşk bu, tarif edemiyorum" dedi.Bursa'da yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Arzu Güneş, 5 yıl önce aniden görme bozukluğu şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikte Güneş'in göz hücrelerinin öldüğü tespit edildi. Tedavisi olmayan bu hastalıktan dolayı giderek görüşünü kaybeden Güneş, gündüzleri yalnızca ışıkları ayırt edebiliyorken geceleri ise hiç göremiyor. Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Güneş, "5 yıl öncesine kadar sağlıklı bir insandım. Daha sonra görmeyeceğimi birden bire öğrendim. Zamanla daha az görmeye başladım. Göz hücrelerinin ölmesi sebebiyle akşamları hiç görmüyorum, gündüzleri de sadece ışıkları görebiliyorum. Ne yazık ki tedavisi olamayan bir hastalık" dedi.'ÇOK BÜYÜK BİR AŞK'Gözünde yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen anne olma duygusundan vazgeçemeyen Güneş 4'üncü çocuğuna sahip olma kararı aldı. Ailesinde de destek alan Güneş doktorlara başvurduğunda doğum esnasında gözlerini tamamen kaybedeceğini öğrendi. Buna rağmen hayalinden vazgeçmeyen Güneş, "Doğum yaptığımda gözlerimi tamamen kaybedeceğimi biliyorum. Doktorlarım karşı çıksa da ısrarla kendim anne olmak istedim. Ben ilk kez 18 yaşımda anne oldum. Çocuklarımla hep çok güzel şeyler, çok büyük mutluluklar yaşadım. Hepsiyle şu an arkadaş gibiyim. Annelik muhteşem bir duygu. Anlatılacak bir şey değil. Çok büyük bir aşk bu, tarif edemiyorum. En büyük destekçim 20 yaşındaki kızım. Hepsi kardeşleri olacağı için çok mutlular ve sabırsızlar. Sürekli yanımdalar ve bana destek oluyorlar" şeklinde konuştu.'İŞ BULAMIYORUM'Hamilelik ve göz muayenelerinin özel hastanede takip edilmesini istediğini belirten Güneş, "Maddi sorunlarımdan dolayı özel hastaneye gidemiyorum. Henüz cinsiyetini öğrenemedim. Sağlıklı ve hayırlı bir evladım olsun istiyorum. Şu an 14'üncü haftadayız. Sağlık durumu iyi görünüyor. Çocuklarıma daha rahat bir hayat sunmak için çalışmak istiyorum ama bir görme engelli olarak iş bulamıyorum" dedi.- Bursa