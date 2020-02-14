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"Dördüncü Ulusal Bilim Kampı" kapanış programı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile gerçekleştirilen 4. Ulusal Bilim Kampı'nın kapanış programı yapıldı.

14.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:42
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile gerçekleştirilen 4. Ulusal Bilim Kampı'nın kapanış programı yapıldı.

Konya'da bir otelde gerçekleştirilen kapanış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 4. Ulusal Bilim Kampı'nın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını belirten Büyük, "Ülkemiz kazanacak, çocuklarımız kazanacak, bütün geleceğimiz bu ikisi için." diye konuştu.
Programa MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamları, Öğrenme Süreçleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Daire Başkanı Mehmet Bölücek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper Oral, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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