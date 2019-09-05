Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, ABD'de de etkili olmaya başladı

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Lowcock, telekonferans üzerinden gazetecilere, kasırganın neden olduğu büyük tahribata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dorian Kasırgası'nın şu ana kadar Bahamalar'ı vuran en büyük kasırga olduğuna ve bölgenin daha önce bu seviyede bir doğal afetle karşı karşıya kalmadığına dikkati çeken Mark Lowcock, "70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyacı var" dedi.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı.

Dorian Kasırgası, Güney Carolina'nın Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı.

KASIRGA ABD'YE DOĞRU İLERLİYOR

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve ABD'nin doğu yakasına doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması ve Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.